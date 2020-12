Sint brengt coronaproof bezoekje in Sint-Michiel

In Sint Michiel Leopoldsburg had de Sint toch een veilige manier gevonden om de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar allemaal persoonlijk toe te spreken. Hij sprak hen digitaal toe vanuit Spanje via een groot projectiescherm;

Per klasbubbel verzamelden de kinderen in een grote zaal waar de Sint te zien was op een groot projectiescherm. De kleuters waren verrast en overdonderd dat ze konden videobellen met de lieve goede Sint uit Spanje. Hij vertelde hun dat alle kinderen op het einde van de dag hun bordje mochten zetten. Toch hoopt iedereen dat een echt schoolbezoek met Pieten op de daken en het paard door de straten weer kan in 2021.