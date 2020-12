Voor elke stop met de trein, een andere winterjas: drie keer inspiratie van Kate Middleton

Prijkt er een nieuwe winterjas op je verlanglijstje voor Kerstmis? Of wil je er gewoon zelf een (online) shoppen? Kate Middleton heeft tijdens een treinrit door het Verenigd Koninkrijk inspiratie gegeven. Bij elke stop, verscheen ze uit de wagon met een nieuwe mantel. Wij stelden haar stijl opnieuw samen voor minder.

Tijdens hun eerste stop van de Royal Train Tour bezochten de hertog en hertogin Bath. Kate Middleton droeg een opvallende rode Alexander McQueen-jas. Ze combineerde die met een sjaal met Schotse ruit, paar zwarte laarzen van Ralph Lauren en oorbellen van de Welshe Hayley Jones.

© ISOPIX

Voor de stop in Edinburgh combineerde Middleton haar Catherine Walker-mantel in azuurblauw met kniehoge suède laarzen en een zwarte clutch van het label Strathberry. Als mondmasker koos ze, net zoals in Bath, voor een fleurig exemplaar.

© ISOPIX

Op het perron in Euston Station in Londen, droeg Middleton nog eens een jas van haar favoriete modehuis Alexander McQueen. Het gaat om een olijfgroen ontwerp met rechte snit. Ook hier was er ruimte voor een geruite sjaal rond haar hals. De pareloorbellen zijn van Simone Rocha.