Geviseerde vierde ref verontschuldigt zich: “Racisme was nooit mijn bedoeling”

De van racisme beschuldigde scheidsrechter Sebastian Coltescu heeft zijn excuses aangeboden. Dinsdag zou de Roemeen als vierde official een racistische opmerking hebben gemaakt over Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir, waarna het Champions League-duel tussen PSG en de Turkse club uiteindelijk werd gestaakt. “Racisme was nooit mijn bedoeling”, tweette Coltescu.

“In zo’n omgeving kunnen mensen hun gevoelens soms niet op de juiste manier uitdrukken en kunnen ze verkeerd begrepen worden”, vervolgde hij. “Ik verontschuldig me in naam van de UEFA Champions League.”

De spelers van Basaksehir liepen dinsdagavond na amper een kwartier spelen van het veld af, nadat Coltescu langs de kant een racistische opmerking zou hebben gemaakt over de Kameroener Webo. Het leidde tot een verhitte woordenwisseling langs de zijlijn. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan stuurde Webo met een rode kaart weg. Volgens de spelers van Basaksehir had de vierde official “die zwarte daar” gezegd. Ze besloten daarop van het veld te stappen en werden gevolgd door de spelers van PSG. De wedstrijd in het Parc des Princes wordt woensdag om 18u55 hervat bij een 0-0 stand. De Nederlander Danny Makkelie krijgt de wedstrijdleiding in handen.

(belga)