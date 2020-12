Vijf klassieke, feestelijke cocktails waar je alles voor in huis hebt

Hoewel we tijdens de feestdagen in kleiner gezelschap vertoeven, wil dat niet zeggen dat er niet gefeest en genoten kan worden. Zo haal je met deze vijf klassieke, maar vaak vergeten cocktails sowieso wat sfeer in huis. Bovendien is de kans groot - als je een beetje een drankkast hebt - dat je al alle ingrediënten in huis hebt liggen.