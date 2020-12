OPROEP. Hoeveel verdiende u al door kledij te verkopen via Vinted?

Op de solden is het nog even wachten, maar het einde van het jaar is voor veel mensen een ideaal moment om de kleerkast op te ruimen. Tegenwoordig wordt veel van die afgedankte kledij via het online platform Vinted verkocht. En dat kan mooie bedragen opleveren. Bent u een Vinted gebruiker? Laat ons uw ervaring met het platform weten .

Het platform Vinted werd al in 2008 opgericht door twee Litouwers, maar kreeg pas de laatste jaren voet aan de grond in West-Europa. Tal van mensen verkopen er hun afgedankte kledij, in plaats van het naar de kledingcontainer of de kringloopwinkel te brengen. Het voordeel: je krijgt er nog wat voor. En dat kan behoorlijk oplopen.

Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar de grootste liefhebbers van Vinted in Limburg. Verdiende u al mooie bedragen door kledij te verkopen via het platform? Verkocht u al halve kleerkasten op deze manier? Of bleek dat ene truitje nog veel meer waard dan u had gedacht? Laat het ons hier weten. tj