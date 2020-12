COLUMN MARLEEN SIJBERS: Sprokkels voor warmte

Naar aanleiding van mijn vorige column kreeg ik heel dikwijls dezelfde commentaar. ‘De accu van jouw auto was plat. De vraag is ook, dat we niet weten hoe we onze menselijke batterijen kunnen opladen in deze periode van ‘blijf in je kot’.’Misschien lezen jullie in deze columns enkele tips om je humeur de komende maanden op te krikken. Hoe we in deze barre tijden ons eigen en andermans leven kunnen kleuren.Marie-Thérèse, mijn vriendin en mede-columniste, schreef dat we in actie moeten schieten voor onze medemens waar het kan. Ik ontmoette haar op één van haar winterwandelingen. Langs haar vaste route stopte ze hier en daar kaartjes en briefjes in de brievenbussen. Haar huidige alternatief voor een bezoekje voor wie dat kon gebruiken. Natuurlijk ga ik het goede voorbeeld van Thérèse volgen.Ann, onze burgerdame, riep op om onze huizen met fonkelende lichtjes te versieren. Overal in het dorp volgden mensen haar advies op. (foto 1) Op die manier verdrijven we de kilte van de winterkou en worden onze avonden gezelliger.In ons dorp wonen warmhartige mensen. Dat bewees het initiatief van de feeënboom. Op vierentwintig uur werden alle zestig wensen uit de takken geplukt. (foto 2) Bij tientallen kwetsbare kinderen gaat dankzij gulle mensen een hartenwens in vervulling. Ongelooflijk ontroerend dat we dit als dorp mochten realiseren.Sommigen onder jullie weten dat ik vroeger werkte als onderwijzeres. Mocht ik nu nog lesgeven in het derde leerjaar, zou ik een zeer originele winterwandeling met mijn klas maken. In de buurt van de school zijn er heel wat opbeurende dialect-spreuken op vensters geschilderd. Deze proberen te ontcijferen zou een ideale geschiedenisles zijn. (foto 3) Zij geven aan ieder van ons inkijk in het originele ‘Ziettendels’.Wandelen, de kou doorstaan, krikt je humeur op. Heel wat ouders nemen hun kinderen mee op zoektocht naar mooie keien. ‘Zutendaal Rocks’ heet dit initiatief. Langs vele bospaden vinden ze beschilderde stenen. Het is de bedoeling dat ze hiervan een foto op de facebook-pagina plaatsen. Kinderen mogen deze kunstwerkjes een nieuwe vindplaats geven. Mocht ik een boodschap op zo’n kleinood schrijven, zou het zijn: ‘Ik vind je kei-lief.’In ons gemeentelijk infoblad ‘De Oosterzon’ van december kan je lezen op welke manieren jij kan helpen om tijdens de komende tijd van onze gemeente een warme gemeenschap te maken.Samen lukt ons dat, ieder met zijn of haar eigen inbreng.