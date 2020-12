Steven Van Gucht: “Geen unieke verklaring voor stabilisatie van de cijfers”

De coronacijfers dalen minder snel dan gehoopt. Voor de derde dag op rij zitten de besmettingscijfers in Vlaanderen zelfs lichtjes in de lift.

Zowel bij ons als in andere Europese landen ziet viroloog Steven Van Gucht dat de coronacijfers stabiliseren en soms toenemen. Het is voor het eerst sinds we de piek van de tweede golf bereikten (op 28 oktober) dat de cijfers in België opnieuw stijgen. “Hoewel de nationale cijfers dalen, zien we toenames in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen”, zegt Van Gucht. “We zien die toenames in alle leeftijdsgroepen.” In de provincies Namen, Luik en Oost-Vlaanderen dalen de cijfers wel nog.

Volgens Van Gucht is er geen unieke verklaring voor de stabilisatie en lichte stijging van de cijfers. “Maar een toename in mobiliteit lijkt een van de verklaringen te zijn. Vermijd dus alle onnodige verplaatsingen en werk zo veel mogelijk van thuis.” Daarnaast vindt Van Gucht dat bijvoorbeeld de opening van de winkels ook een rol spelen. “We komen in contact met meer mensen en verplaatsen ons meer voor niet-essentiële redenen.”

“De heropening van de scholen, dat is een groot evenement”, zegt Van Gucht. “Het gaat over 20 procent van de bevolking. Het is dus normaal dat scholen een impact kan hebben op de cijfers. Dat hebben we ook nooit ontkent. Maar scholen zijn niet de grote motor van de epidemie. Daarom blijft het belangrijk dat we de scholen met de nodige voorzichtigheid openhouden.”

Gesprekken aan het koffieapparaat

Uit een recente studie blijkt dat er steeds minder getelewerkt wordt. “Dat is betreurenswaardig, want deze maatregel werkt”, klinkt de woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Smet. “Voor werknemersorganisaties waar telewerk mogelijk is, blijft het dan ook verplicht om dit te organiseren. Hoe minder contact we hebben, hoe minder we het virus verspreiden. We weten dat het onaangenaam is om alleen thuis te werken. We missen de gesprekken met onze collega’s aan het koffieapparaat en we zijn de videocalls beu. Laten we toch veilige en creatieve manieren zoeken om een gevoel van samenhorigheid te creëren.”

Minder overlijdens

Voorts overleden in de periode van 29 november tot 5 december dagelijks gemiddeld 102 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19,4 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.507 mensen aan het coronavirus.

Het aantal ziekenhuisopnames vanwege covid-19 klokte in de periode van 2 tot 8 december af op 192,7 per dag. Dat is nog steeds een daling met 6 procent, maar het ligt wel licht hoger dan het cijfer dat de dag voordien werd gemeld. Volgens de meest recente cijfers liggen er momenteel 3.143 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4 procent), van wie er 676 op intensieve zorg liggen (-7 procent).

De r-waarde ligt op dit moment op 0,95 wat het dichtst bij 1 is sinds 6 november. Als dat getal opnieuw boven 1 klimt, betekent dat dat één coronapatiënt gemiddeld meer dan een persoon besmet.