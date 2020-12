Huisartsen roepen op om sneller te bellen bij coronasymptomen

Domus Medica roept patiënten op om zo snel mogelijk hun huisarts te contacteren als ze symptomen van COVID-19 vertonen, zodat ze snel getest kunnen worden. Volgens de huisartsenvereniging zouden nog veel patiënten te lang wachten vooraleer ze contact zoeken met hun huisarts. “Om de exitstrategie te doen slagen is het testen en tracen van personen, besmet met COVID-19, cruciaal. Daarom is het van belang dat patiënten van zodra ze symptomen vertonen, zich laten testen. Enkel op deze manier kunnen we de epidemie indammen”, zegt voorzitter Roel Van Giel.

Uit de data van het volledige testproces via de interfederale werkgroep Testing en Tracing blijkt dat er nog heel wat patiënten met symptomen te lang wachten vooraleer ze contact zoeken met hun huisarts. “Het is echter cruciaal dat patiënten toch snel contact opnemen met hun huisarts om zich te laten testen. Door op tijd naar de huisarts te gaan kunnen ze vroeger gedetecteerd worden en is de periode van onwetende verspreiding kleiner”, aldus de huisartsenvereniging.

Domus Medica benadrukt dat patiënten niet bezorgd hoeven te zijn en dat huisartsen nauwgezet gezondheidsmaatregelen volgen. Reeds in mei heeft Domus Medica tien vuistregels opgesteld voor een veilige praktijkvoering, die ook door de Hoge Gezondheidsraad werden overgenomen. “Huisartsen doen er alles aan om de patiënten op de meest veilige manier te ontvangen in hun praktijk. Huisartsen hebben zich ook zo georganiseerd dat ze de dag zelf nog de patiënten in de eigen praktijk of het testcentrum kunnen laten testen”, aldus nog Domus Medica.