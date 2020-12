Dochter van Steve Jobs heeft haar eerste modellenopdracht beet

Eve Jobs (22), de jongste dochter van de in 2011 aan alvleesklierkanker overleden Apple-medeoprichter Steve Jobs, heeft haar debuut gemaakt als model. Ze schittert in een campagne van make-upmerk Glossier.

Jarenlang bleef ze grotendeels onder de radar, maar Eve Jobs heeft zichzelf aan de wereld voorgesteld op een opmerkelijke manier: met een opdracht als model. Zo is ze een van de gezichten van de nieuwste campagne voor de feestdagen van het Amerikaanse cosmeticamerk Glossier. Ze poseert in een bad vol schuim met enkel wat gouden juwelen aan. In een van de foto’s brengt ze ook lipgloss aan.

Jobs deelde de beelden van de fotoshoot zelf op Instagram en bedankte ook Glossier-oprichter Emily Weiss om haar die kans te geven. Al lijkt een carrière als model niet meteen haar grote ambitie te zijn. Ze studeert aan Stanford University, de prestigieuze universiteit waar haar vader en moeder Laurene Powell naartoe gingen, en is daarnaast vooral een begenadigd springruiter. Volgens het magazine Horse Sports behoort ze tot de top vijf van de wereld onder de 25 jaar.