COLUMN MICHEL CLAESEN: Gratis

Michel Claesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Bilzen.

Wat is de meest uitgevoerde hobby in deze onvergetelijke coronatijd? Wandelen natuurlijk. Met de nadruk op natuur. Voorlopig hebben we nog niet te veel regendagen mogen tellen en met de enkele uren zon per dag is niets zo gezellig dan met je bubbel, partner of maximum drie personen die niet tot je bubbel behoren een fikse wandeling te organiseren. En als er een viervoeter in huis aanwezig is, mag die meestal de snuffelronde van minimum 10.000 stappen aan de leiband volgen (of leiden).

Een tussenstop voor een warme tas koffie hoort er jammer genoeg niet meer bij. En tot nu ben ik ook nog niet langs een huis gewandeld waar een bakje troost gratis aangeboden wordt. Wat wel vaker voorkomt, is een aanbieding om gratis sierfruit of mini-pompoenen mee te nemen. Zo gebeurde onlangs ook in Beverst. Een van de plaatselijke bewoners had een overaanbod en plaatste een gedeelte van de voorraad buiten met een bordje tegen de voet van de brievenbus: “Gratis mee te nemen.” Hoe lang het bordje er gestaan heeft, weet ik niet, maar op een bepaald moment kwamen de eigenaars tot de vaststelling dat de brievenbus verdwenen was.

Nu zijn de brievenbussen tegenwoordig wel stevig geplaatst of zelfs verankerd, maar als er staat dat iets gratis mee te nemen is, heeft de (onbewuste) dief het heel letterlijk opgevat. Brievenbus dus weg en een massa sierfruit dat achterblijft. Samen met het tekstbord. Moesten er getuigen zijn van deze bizarre ontvreemding of als uw buurman onlangs een nieuwe oude brievenbus geplaatst heeft, aarzel dan niet om de redactie van deze krant in te lichten.

Ik had eerst ook iedereen willen oproepen om een troostkaartje te sturen naar de brievenbusloze inwoners van Beverst. Maar aangezien er nog altijd geen plaats is voor de postbode om die overdracht uit te voeren, moet ik me beperken tot morele steun via deze column. En moest de dader wroeging krijgen en uit medelijden de brievenbus terugplaatsen, vergeet dan niet uw adres achter te laten. Er wordt u zonder twijfel een berg sierfruit geleverd. Gratis.