Bij een controle op de Kleinbaan in Schaffen is dinsdagnamiddag een bromfietser (17) uit Diest betrapt onder invloed van drugs. De tiener had ook een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. De drugs zijn in beslag genomen. Op de Leuvensesteenweg plukte de politie een vrachtwagenbestuurder (29) uit Balen uit het verkeer die ook onder invloed van drugs was. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren. tb