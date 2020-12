Britse koninklijke familie komt sinds lang nog eens samen, maar waar is prins Philip?

Prins William en Kate Middleton hebben een einde gemaakt aan hun treinreis door het Verenigd Koninkrijk. Hun laatste stop was bij Windsor Castle, waar ze een bezoekje brachten aan Queen Elizabeth. Ook prins Charles, Camilla en enkele andere familieleden waren van de partij. Enkel prins Philip was nergens te bespeuren.

Prins William en zijn vrouw Kate Middleton stapten zondag aan boord van de koninklijke trein voor een driedaagse tour van ruim 2.000 kilometer door Groot-Brittannië. De reis stond in het teken van de coronacrisis. Ze bezochten onder meer Schotland, Wales en Engeland en spraken met personeel van verzorgingshuizen, leerkrachten, schoolkinderen en vrijwilligers. Als laatste hielden ze halt bij Windsor Castle.

Het was daar dat onder meer Queen Elizabeth, prins Charles en Camilla, prins Edward en Sophie en prinses Anne hen opwachtten, telkens op een veilige afstand van anderhalve meter. Enkel de intussen 99-jarige prins Philip ontbrak. De echtgenoot van de koningin wordt over zes maanden honderd en ging in augustus 2017 met pensioen. Toch vergezelt hij nog vaak de Queen bij speciale gelegenheden. Over het waarom van zijn afwezigheid werd geen informatie vrijgegeven.

Het was alweer van voor de eerste lockdown geleden dat de Britse koninklijke familie publiekelijk samenkwam. Op 9 maart woonden ze nog allemaal een misviering bij in Westminster Abbey in Londen, maar dat was het dan. De Queen spendeerde de voorbije maanden heel wat van haar tijd in quarantaine in Windsor Castle. Het is ook daar dat ze dit jaar kerst zal vieren, in plaats van op haar landgoed in Sandringham waar ze traditiegetrouw naartoe trekt tijdens de feestdagen.