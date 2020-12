Na lang ontkennen geeft Sylvie Meis nu toe dat ze aan haar gezicht laat werken

Sylvie Meis (42) riep jarenlang dat haar schoonheid helemaal puur natuur is. Maar dinsdagavond gaf het Nederlandse model en presentatrice op Instagram toe dat ze toch wel gebruikmaakt van enkele cosmetische ingrepen. Zo onthulde ze dat ze gelfillers gebruikt in haar gezicht.

Sylvie Meis vond het tijd om eerlijk te zijn, ook al omdat ze ambassadeur geworden is voor een merk van injecteerbare fillers. “Het is tijd om openlijk te spreken over injecteerbare gelfillers”, schrijft ze in een gesponsorde post op Instagram. Zij gebruikt de fillers van het bedrijf ook, klinkt het. “Je kunt er lijntjes en rimpels mee wegwerken, je wangen en lippen groter maken, je kaaklijn scherper maken en nog veel meer.” De fillers zijn voor de presentatrice onderdeel van haar beautyroutine.

Eerder schreef het Duitse entertainmentblad Bild dat de Nederlandse wel cosmetische ingrepen had laten doen. Ze zou volgens de krant daardoor een “onnatuurlijke en hoekige” gezichtsuitdrukking hebben gekregen. “I don’t give a fuck”, reageerde Sylvie op dat nieuws.

Fillers zijn inspuitingen onder de huid om ouderdomsverschijnselen tegen te gaan. Ze werken anders dan botox. In plaats van een effect te hebben op expressierimpels zoals die op je voorhoofd en wenkbrauwen door te fronsen, hebben fillers een impact op het volumeverlies in het gezicht. Het gaat dan om rimpels die veroorzaakt worden door de zwaartekracht zoals hangende wangen en afzakkende mondhoeken. Het is een veilig procedé, maar niet goedkoop (ongeveer 300 euro per spuitje) en het moet regelmatig worden herhaald om het resultaat te behouden.