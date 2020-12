Deze Belgische monsterdunk gemist? Basketbaltalent haalde ESPN en het was niet z’n eerste exploot in de VS

De naam Toumani Camara zegt u waarschijnlijk nog niet zoveel. Maar u doet er best aan om zijn naam te onthouden want de 20-jarige Belg maakt momenteel furore bij het basketbalteam van de University of Georgia.

Camara is aan z’n tweede seizoen bezig bij de Bulldogs en is de vaste starter op de positie van small forward. Georgia verloor dit seizoen nog niet en versloeg afgelopen weekend Jacksonville met 98-65. Onze landgenoot was voor de tweede wedstrijd op rij goed voor 19 punten. Plus 7 rebounds, 4 assists, 3 steals én een monsterdunk waarmee hij SportsCenter op ESPN haalde.

De dunk:

Zijn hoogtepunten van de wedstrijd:

40 punten

In de VS zijn ze zot van ‘mock drafts’, zogenaamde voorspellingen van de NBA Draft. De 2m03 lange Camara wordt in die van 2022 voorzien op de 33ste plek door het goed gevolgde nbadraft.net. Daarmee zou hij de eerste Belg sinds Axel Hervelle (2005) worden die door een team gekozen wordt.

Het Belgische talent, dat geboren werd in Brussel, verhuisde drie jaar geleden naar de VS om er meer in de schijnwerpers van de NBA te komen en dat lijkt nu te lukken. Camara kwam als vrij onbekende naam in Amerika terecht, maar ontpopte zich al snel tot een basketter om mee rekening te houden. Zo scoorde hij ooit 40 punten in een duel met Zaire Wade, de zoon van NBA-legende Dwyane Wade en de beste vriend van LeBron James Junior.