Amerikaans profvoetbal leed ongeveer een miljard dollar verlies in 2020 als gevolg van corona

De Major League Soccer (MLS) heeft dit jaar in vergelijking met 2019 ongeveer een miljard dollar verlies geleden vanwege de coronacrisis. Dat meldt commissaris Don Garber.

“De verliezen zijn dramatisch”, zegt Garber. “De clubs moeten zo rigoureus mogelijk omgaan met hun financiën. We zullen ons moeten aanpassen, dat is de realiteit wanneer je een profsportcompetitie leidt tijdens een pandemie.”

Zaterdag tracht regerend kampioen Seattle Sounders zijn derde titel te veroveren. In de MLS-finale is Columbus Crew de tegenstander. Het kampioenschap, begin maart na twee speeldagen stopgezet omwille van de coronacrisis, werd in augustus hervat na een ‘MLS is Back’-toernooi achter gesloten deuren in Disney World (Florida). De resultaten van de groepsmatchen van dat toernooi telden mee voor het reguliere seizoen.

Don Garber — © AP

“Ik hoop dat 2021 beter zal zijn dan 2020, want ik weet niet of we twee opeenvolgende jaren met zo’n economische impact aankunnen”, aldus Garber. De MLS ontsloeg 20 procent van zijn werknemers, ook bij de clubs vielen ettelijke ontslagen en de spelers aanvaardden een salarisreductie van vijf procent.

Nu de langverwachte coronavaccins op komst zijn, is er volgens de MLS-commissaris nog geen garantie dat de supporters in 2021 opnieuw toegelaten zullen worden in de stadions. (belga)