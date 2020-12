Nog steeds geen schot in de coronacijfers: dagcijfer aantal besmettingen stijgt zelfs licht

In de periode van 29 november tot 5 december werden per dag gemiddeld 2.154 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 7 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt woensdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het gaat evenwel voor het eerst weer om een lichte stijging tegenover het cijfer dat een dag eerder werd gemeld: het gemiddelde tussen 28 november en 4 december lag slechts op 2.133. Maandag werd voor de periode van 27 november tot 3 december nog een gemiddelde van 2.163 besmettingen gemeld, een dag ervoor waren dat er 2.175.

Het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 klokte in de periode van 2 tot 8 december af op 192,7 per dag. Dat is nog steeds een daling met 6 procent tegenover een week eerder, maar het ligt eveneens wel iets hoger dan het cijfer dat de dag voordien werd gemeld (192).

Volgens de meest recente cijfers liggen momenteel 3.143 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4 procent), waarvan 676 op intensieve zorgen (-7 procent).

In de periode van 29 november tot 5 december overleden dagelijks gemiddeld 102 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19,4 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.507 mensen aan het coronavirus (+121 in één dag).

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt licht naar 8,6 procent. Het totale aantal mensen dat de voorbije maanden positief testte op Covid-19 komt uit op 594.572 (+1.957 in één dag).