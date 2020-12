“Geen leiders op het veld? Dan neem ik die rol wel op langs de lijn”

Het moet van voor het coronatijdperk geleden zijn dat de perszaal op Stayen zo druk bevolkt was als bij de voorstelling van Peter Maes. Het zegt iets over de status die de 56-jarige Lommelaar nog steeds geniet, ondanks zijn rol in het Propere Handen-verhaal. De nieuwe coach van de Kanaries klonk op zijn eerste werkdag strijdvaardig en vastberaden: “Bij al mijn vorige clubs begon ik als crisismanager. Ik weet hoe ik een team uit het moeras kan trekken.”