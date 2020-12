Erik Van Looy gaat op TikTok en een nipte overwinning in ‘De slimste mens’

“Veel positieve reacties gekregen bij de VRT op mijn openhartige deelnames aan De slimste mens”, wist Riadh Bahri te melden aan Erik Van Looy. En dus gaf hij in de loop van de uitzending ook nog mee dat hij “spastische darmen” heeft.

De winnaar van gisteravond:

Tess Uytterhoeven haalde het op het nippertje omdat Riadh Bahri de film Gravity niet kende.

De verliezer:

Simonneke uit Thuis werd Hans Vanaken fataal.

Keert morgenavond terug:

Bockie De Repper.

De beste quotes:

Paus Franciscus gaf een sexy model op Instagram een like.

Wim Helsen: “Ïk denk dat er die nacht witte rook uit zijn schoorsteen kwam.”

*

Erik Van Looy: “Dragen jullie kleren van een ontwerper?”

Jelle De Beule: “Ja, iets met Marc.”

Van Looy: “Marc Jacobs?

De Beule: “Nee Primark.”

*

Van Looy: “Een U-Boot, is dat iets voor jullie?

Helsen: “Nee, maar ik spreek graag Duitse woorden uit.” Waarna hij en De Beule elkaar proberen te overtreffen met lange Duitse zinnen. De Beule wint met “Spritzen sie auf meine riesen Titten”. “Heb ik gezien in een documentaire.”

*

Van Looy: “Hebben jullie al eens met een geweer geschoten?”

Tess Uytterhoeven: “Vroeger hadden we wel eens een vader-dochtermomentje met een loodjesgeweer. In de tuin hingen we een oude wc-bril op met daarin een tampon. Ik mocht daar als zevenjarige naar schieten.”

Helsen: “Dat waren dan vader-dochtermomenten ten huize Uytterhoeven.”

De Beule: “Tiens, waarom is die nu lesbisch geworden?”

Het Mooiste moment:

Julie Vermeire stelt een vraag in de Open deur-ronde. “Ik maak regelmatig TikTok-filmpjes met mijn papa maar die kon er nu helaas niet bij zijn. Dus heb ik een andere oude man gevonden om een filmpje op te nemen. Waarop we Erik Van Looy een populair TikTok-dansje zien uitvoeren waarbij zijn zonnebril scheef op zijn neus valt.

(jdr)