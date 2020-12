Raad van State wil dat regering verbod op erediensten herbekijkt

Dat er in ons land totaal geen misvieringen of andere erediensten mogen plaatsvinden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is overdreven. Dat is kortweg wat de Raad van State in een nieuw arrest zegt. De regering krijgt tot zondag 13 december om erediensten binnen bepaalde grenzen opnieuw toe te laten. Mogelijk krijgen we in sommige kerken toch nog een middernachtmis op Kerstavond.