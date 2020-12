Ongezien: Champions League-match PSG stilgelegd na racistisch incident met vierde ref

De match tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir in de Champions League is dinsdagavond stilgelegd nadat de vierde scheidsrechter uit Roemenië een zwarte assistent (Webo) van Basaksehir racistisch zou bejegend hebben door hem “neger” te noemen. Daarop ontstond er héél wat tumult en gingen alle spelers naar binnen.

De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan gaf op advies van een van zijn assistenten rood voor Pierre Webo, de oud-voetballer uit Kameroen die nu als assistent op de bank zit bij Basaksehir. Webo was woest en riep dat de vierde man hem racistisch had bejegend. Er zou ‘negro’ zijn geroepen. Toen de spelers van zijn club dat hoorden, liepen ze richting de kleedkamer. De vierde ref die beschuldigd werd beweerde dat hij ‘negru’ had gezegd, dat is Roemeens voor ‘zwarte’.

Aanvaller Demba Ba (ex-Moeskroen), die bij de Turken op de bank zat, was de aanjager om met zijn ploegmaats naar binnen te trekken. De spelers van PSG - met Mbappé en Neymar op kop - toonden zich solidair en gingen mee naar binnen.

Bij Basaksehir zaten onze landgenoten Nacer Chadli en Boli Bolingoli op de bank.

© AFP