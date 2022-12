Genially en Scribd onder de loep

Om onze artikels zo eenvoudig (en zo snel mogelijk) te kunnen verrijken, kunnen we beroep doen op het online platform Genially. Je komt al een heel eind met de gratis versie. Je moet wel zelf even een account aanmaken, de de links staan in dit artikel. Een tweede platform is Scribd. Dat kan je gebruiken om documenten (PDF’s) te uploaden en later in en artikel te embedden. We kijken in het onderstaande vooral de zaken die voor de verrijking van onze artikels interessant zijn.