Voor 3.620 euro achterstallige verkeersbelasting geïnd bij controles in Genk en As

Politie Carma heeft vorig weekend samen met de Vlaamse Belastingdienst verkeerscontroles gehouden in Genk en As. In totaal werden 1.427 voertuigen gecontroleerd. De politie trof een bestuurder aan zonder geldig rijbewijs, die bovendien reed onder invloed van verdovende middelen. Zijn voertuig werd in beslag genomen. Daarnaast werden enkele overtredingen vastgesteld met betrekking tot keuring, gsm-gebruik en het niet dragen van een gordel. De Vlaamse Belastingdienst vorderde een bedrag van 3.620 euro. maw