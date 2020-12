Vijf nieuwe winkels openen in volle coronacrisis in Hasselt. — © TV Limburg

In volle coronacrisis openen in Hasselt vijf zelfstandige handelszaken de deuren. De eigenaars laten zich niet tegenhouden door de pandemie. Er kan altijd iets gebeuren, niks houdt ons tegen, klinkt het. En dat is goed nieuws voor Hasselt dat al van lang voor de coronacrisis zwaar getroffen wordt door leegstand.