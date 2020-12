Hoe veilig zijn de coronavaccins? Professor Piet Stinissen (UHasselt) legt uit.

Vanaf 5 januari wordt er gevaccineerd tegen het coronavirus. Maar veel mensen weten nog niet of ze het vaccin wel willen. Ze zijn bezorgd dat het vaccin niet veilig is. Want hoe kan het dat het vaccin zo snel klaar is? Kan het ons DNA wijzigen? En zijn er bijwerkingen op lange termijn? Professor Immunologie en decaan Geneeskunde en Levenswetenschappen aan de UHasselt Piet Stinissen zegt dat er geen reden is tot ongerustheid en legt uit waarom.