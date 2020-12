Man (74) doet emotionele oproep na 6 weken ziekenhuis: "De situatie is nog ernstig"

"Hou u tijdens de feestdagen aan de coronamaatregelen, want voor dat u het weet bent u besmet." Het is de oproep van de 74-jarige Johny Fitellaer uit Heusden-Zolder. Johny volgde nauwgezet de regels op, maar raakte toch besmet met corona. Zes weken lag hij in het ziekenhuis, ook op intensieve zorgen. Vandaag bij terugkeer naar huis wil hij iedereen waarschuwen om met Kerstmis voorzichtig te zijn, zeker nu de coronacijfers in Limburg niet meer dalen.