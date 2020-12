Sofia Kenin door WTA verkozen tot Tennisster van het Jaar

De Amerikaanse Sofia Kenin is dinsdag door de WTA verkozen tot Tennisster van het Jaar.

Ondanks het feit dat het tennisseizoen ernstig werd verstoord door het coronavirus, met onder meer de annulering van Wimbledon, besliste de WTA toch zijn gewoonlijke trofeeën uit te reiken. De WTA Player Awards worden toegekend door een jury bestaande uit verschillende journalisten.

De 22-jarige Kenin is uitgeroepen tot Tennisster van het Jaar. De Amerikaanse won in 2020 de Australian Open, haar eerste grandslamtitel, en schopte het tot in de finale van Roland Garros. Daarin bleek de Poolse Iga Swiatek te sterk. Kenin beëindigt het jaar als vierde op de WTA-ranking.

De 19-jarige Swiatek (WTA 17) is dankzij onder meer haar eindzege op het Parijse gravel aangeduid als de speelster die dit jaar het meest progressie heeft geboekt. Ze is de eerste Poolse ooit met een grandslamtitel op haar palmares.

De Française Kristina Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos zijn verkozen tot beste dubbeltandem. Ze wonnen dit jaar samen de Australian Open en Roland Garros.

De Comeback van het Jaar komt op naam van Victoria Azarenka. De 31-jarige Wit-Russische won in augustus de Western & Southern Open, haar eerste WTA-titel sinds 2016 en de geboorte van haar zoon Leo. De voormalige nummer 1 van de wereld is intussen opgeklommen naar de 13e stek op de WTA-ranking.