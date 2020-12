Fles bourbon whiskey van Maker’s Mark met kersttrui, 42 euro, Onder meer via www.ginsonline.be

Met de cadeauset van The Botanist geef je gin, maar ook een bijhorend plantenbakje om je eigen kruiden te kweken, De ‘Tin Planter’ kost 46 euro. Onder meer te koop bij www.stokerijdemoor.be

Tale of Cake van Glenmorangie x Dominique Ansel, limited edition whisky in cakevorm - 85 euro. Te koop bij geselecteerde cavisten .

Belgisch cartoonist Pierre Kroll x Gimber: een fles met het jaar 2020 in cartoons, 24,95 euro. Onder meer nline verkrijgbaar op gimber.com

Ook tijdens feestdagen in beperkte kring kun je klinken op het nieuwe jaar met een aperitief of digestief naar keuze. Zoals elk jaar pakken veel merken uit met een feestelijke verpakking, die mooi is om cadeau te doen. Er zijn ook enkele nieuwe merken van eigen bodem om te ontdekken aan wat de geschiedenis zal ingaan als de intiemste feesttafel aller tijden. Onze selectie.