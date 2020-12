Via het digitale Teams sprak gouverneur Jos Lantmeeters dinsdag de provincieraad en bestendige deputatie toe. — © Provincie Limburg

HASSELT

Honderd dagen is Jos Lantmeeters nu gouverneur en hij is er “klaar” voor. In zijn digitale openingsrede van de provinciale decemberzittingen waarschuwt hij provincieraad en deputatie: “We staan voor een re-start. Laat ons dit momentum niet verliezen en met Limburg die zo belangrijke doorstart maken.”