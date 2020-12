Pelt

Dinsdag rond 14 uur is brand uitgebroken in het sanitair blok van Mater Dei in Pelt. Een papierdispenser had er vuur gevat. Het alert optreden van de onderhoudswerkman van de school voorkwam erger. Hij verwittigde de hulpdiensten. Met de brandblusser werd het vuur gedoofd. Het bleef gelukkig bij rookschade.