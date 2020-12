Overlegcomité buigt zich op 18 december over de coronamaatregelen: wat met contactberoepen?

Het geplande Overlegcomité op 18 december zal zich buigen over de kwakkelende coronacurve, maar veel aanpassingen aan de huidige maatregelen moeten we niet verwachten.

De MR van voorzitter Georges-Louis Bouchez laat ondertussen haar oproep tot een lichte versoepeling rond Kerstmis varen. “Maar als ze willen dat we ons op de cijfers baseren, dan zullen we dat doen”, klinkt het laconiek op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

Oorspronkelijk zou het Overlegcomité van 18 december helemaal in het teken van de relance staan, maar na het wekenlange pleidooi van de Franstalige liberalen zal het dus toch over de coronacurve gaan. Intussen is de dalende trend wel zo goed als stilgevallen. “Veel grote aanpassingen moet je dan ook niet verwachten”, zegt een regeringsbron.

Wel laat het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen (NSZ) in een persbericht verstaan dat de politiek daar ook de situatie van de contactberoepen onder de loep zal nemen. Die boodschap kregen ze mee op een onderhoud met premier Alexander De Croo (Open Vld). “De premier heeft aan de experten gevraagd om tegen 18 december te kijken wat mogelijk is voor de contactberoepen, eventueel mits aanpassing van de protocollen”, zegt NSZ. “Hopelijk krijgen we dan eindelijk een specifieke datum voor heropening.” Maar als de coronacijfers niet snel weer aan een duik beginnen, kan het wel nog eens lang wachten worden.(agy)