Leopoldsburg

In de Emiel Verhaerenstraat in Leopoldsburg hebben zondagmiddag drie Duitse herders Snoopy, de Maltezer van het gezin Harim doodgebeten. Zijn baasje, Fatima Harim uit Leopoldsburg, moest toekijken hoe de Duitse herders haar hondje Snoopy aanvielen, dat terwijl ze voor haar leven moest rennen. Zij is samen met haar twee dochters erg onder indruk van het incident. “Dit harteloos einde verdiende Snoopy niet.”