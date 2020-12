Amerikaanse FDA: “Pfizer-vaccin biedt sterke bescherming na één dosis”

Het vaccin tegen Covid-19 door Pfizer en BioNTech biedt binnen zo’n tien dagen na de eerste dosis al sterke bescherming. Dat schrijft het Amerikaanse agentschap Food and Drug Administration (FDA) in een publicatie. Maar toch is een tweede dosis nodig.

Dat het bewuste vaccin volgens Pfizer 95 procent bescherming biedt tegen corona na twee doses, was eerder al bekend. Maar volgens analyse van het FDA begint die bescherming al na één dosis. Waarom dan toch nog een tweede dosis nodig is? Omdat de werkzaamheid van het vaccin na één dosis ‘maar’ 52 procent is, volgens Dr. William C. Gruber, senior vice-president van Pfizer Vaccine Clinical Research and Development. Pas na een tweede dosis loopt dat op tot ongeveer 95 procent, de maximale bescherming. Bovendien is niet duidelijk hoe lang één dosis bescherming biedt, terwijl studies wel al aantoonden dat twee doses een langdurige boost geven.

Het agentschap baseert zich daarvoor op de klinische proef die Pfizer en BioNTech in juli startte, met 44.000 deelnemers uit de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. De ene helft kreeg het vaccin, de andere helft de placebo. Wat bleek? Na tien dagen daalden de nieuwe aantal besmettingen in de eerste groep, terwijl in de placebogroep het aantal gevallen gestaag bleef toenemen. Daaruit bleek overigens nog dat het vaccin goed werkt ongeacht het gewicht of de leeftijd. De vrijwilligers meldden ook geen ernstige bijwerkingen door het vaccin, maar veel van hen ondervonden wel pijn, koorts en andere bijwerkingen. (sir)