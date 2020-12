Actrice toont hoe ze haar “extreme acne” wegwerkt met make-up

In een gemonteerd filmpje van ongeveer een kwartier, gaat Palmer van onopgemaakt naar opgemaakt met producten die ze zelf heeft geselecteerd. “Je kunt alle puistjes en littekens verdoezelen, maar doe het op jouw eigen manier”, zegt ze in de video. In het bijschrift waarschuwt ze voor merken die in de reacties bij haar filmpje reclame maken voor zogezegde wondermiddeltjes tegen acne.

“Negeer misleide opmerkingen. Er zijn veel mensen die middeltjes proberen te verkopen, maar die reacties heb ik allemaal proberen te verwijderen. Als je wilt weken welke middelen werken voor jouw huid, research je beter grondig voor jezelf”, schrijft ze.

Palmer bouwt haar eigen look op in verschillende laagjes. Ze begint met een prepping spray als basis, gevolgd door een combinatie van drie concealers, waaronder een oranje product, en losse poeders. Ze neemt haar tijd om alles goed te blenden met een sponsje. Daarna volgt een fond de teint en het aanbrengen van oogschaduw als blush. Haar transformatie is op één dag al bijna 2,5 miljoen keer bekeken.