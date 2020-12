Parket Limburg over nieuwe piste in zaak-Elke Wevers: “Verontrustend”

Cedric Stuyck van het Parket Limburg is in de podcast zeer duidelijk: de zaak-Elke Wevers is zeker geen . — © Serge Minten

Er is een nieuwe piste in de verdwijningszaak van Elke Wevers die de sleutel tot de oplossing kan zijn. Dat zegt privédetective Herma Kluin in de laatste aflevering van onze podcastreeks. Het parket Limburg reageert gepikeerd en noemt de demarche van Kluin “bijzonder verontrustend”.

Beluister hier ‘Krijgt het onderzoek een nieuwe adem?’, de zesde en voorlopig aflevering van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’.

Vandaag, woensdag 9 december 2020, is het dag op dag tien jaar geleden dat Elke Wevers uit Neeroeteren (Maaseik) verdween. In de zesde en voorlopig laatste aflevering van onze podcastreeks ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’, die vanaf vandaag te beluisteren is, komt het parket Limburg aan het woord. Cedric Stuyck, chef van de sectie georganiseerde misdaad en gemeenrechtelijke onderzoeken geeft uitgebreid toelichting bij het dossier, en dat is uitzonderlijk in een lopend gerechtelijk onderzoek. Stuyck is in de podcast zeer duidelijk: de zaak-Elke Wevers is zeker geen cold case. “Er is in het verleden met man en macht gewerkt aan dit dossier, en nog altijd op dit ogenblik”, zegt hij. “Het onderzoek is nog altijd warm en dat zal het blijven zolang er geen duidelijkheid is in deze zaak. Zelfs indien de raadkamer zich op een gegeven ogenblik zal moeten buigen over het al dan niet sluiten van het gerechtelijk onderzoek, dan nog zal de zaak onderzoeksmatig blijven bestaan.”

Oplossing?

De speurders volgden het afgelopen decennium tal van sporen. Maar zoals u in onze podcastreeks kan horen, lijken al die pistes dood te lopen. Herma Kluin, de privédetective die in opdracht van Elkes ouders de zaak onderzoekt, slaat nu een nieuwe richting in. “De afgelopen tien jaar zijn er natuurlijk diverse pistes voorbijgekomen”, vertelt ze in de podcast, “maar er is nog een andere pistemogelijkheid waaraan wij momenteel werken. Dat spoor zou ook de sleutel kunnen zijn tot de oplossing. Helaas kan ik niet concreet benoemen waarover het gaat, en ik kan ook geen verdere informatie verstrekken om geen slapende honden wakker te maken. Wij blijven in ieder geval zorgvuldig onderzoek doen en we hopen met die extra informatie tot een oplossing te kunnen komen.”

Informatie delen

Het parket Limburg is niet te spreken over de onthulling van Kluin. Cedric Stuyck: “Wat Herma Kluin aanhaalt: ik heb geen idee waarover dit gaat. Het is totaal verrassend om te horen dat er nog een nieuwe piste is. Tegelijkertijd is dit ook bijzonder verontrustend. Want als men eigengereid gaat optreden zonder dat men de speurders in kennis stelt van die bepaalde piste, dan is er een grote kans dat de betrouwbaarheid van getuigen die benaderd worden, aan de kaak zal worden gesteld wanneer er bijvoorbeeld een verdachte aan bod zou komen. Dus ik denk dat het toch belangrijk is dat als men informatie heeft over een nieuwe piste, dat die dan zo snel mogelijk gedeeld wordt met de onderzoekers om ervoor te zorgen dat er geen bewijselementen verloren gaan of als onbetrouwbaar zouden kunnen worden afgewezen.”

Twee tipgevers

In een reactie laat privédetective Herma Kluin weten dat zij mensen die informatie hebben over een misdrijf altijd adviseert om naar de politie te stappen. “Dat doe ik zonder enige uitzondering, en ook in dit geval is dat niet anders”, zegt Herma. “In deze bepaalde piste gaat het om twee tipgevers. Eén van hen heeft kort na de verdwijning van Elke Wevers al aangifte gedaan bij de lokale politie. De tweede getuige heeft zijn verhaal verteld tegen een kennis die bij de politie werkt, maar hij heeft nog geen officiële verklaring afgelegd. Deze week heb ik opnieuw een gesprek met de betrokkene, en daarna zal hij zijn informatie delen met de politie, maar alleen als hem honderd procent anonimiteit gegarandeerd kan worden. Pas dan is hij bereid om aangifte te doen.”

