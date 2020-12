Sint komt met paard en koets naar De St@rtbaan.

Dat was ook geen wonder want de Sint had de leerlingen om hulp gevraagd. Stipt om 8.40 uur arriveerden Sint en Piet met paard en koets aan de schoolpoort. De kinderen trakteerden de Sint op vrolijke sinterklaasliedjes.Om op te warmen werden er enkele dansjes gedaan op de speelplaats onder leiding van het LO-team Marianne en Hendrik.Ook de Sint had blijkbaar zijn gouden dancing shoes aangetrokken en danste zich in het zweet.Daarna mochten alle leerlingen met de klas op bezoek in het Sintenpaleis, waar ze nog veel dansten en zongen.