Inter speelt zonder Nainggolan en Vidal tegen Shakhtar

Nainggolan miste door een spierblessure al de drie laatste wedstrijden van de Nerazzurri, in de competitie tegen Sassuolo en Bologna en in de Champions League tegen Mönchengladbach. De voormalige Rode Duivel is ook nog niet speelklaar voor de thuismatch tegen Shakhtar.

Vidal verliet zaterdag tegen Bologna het veld met een spierblessure in de dij. Conte heeft zorgen op het middenveld, want ook Nicolo Barella is nog onzeker.

Inter is na vijf speeldagen vierde en laatste in groep B, met vijf punten. Romelu Lukaku en co kunnen zich wel nog plaatsen voor de achtste finales van de Champions League, maar dan moet thuis gewonnen worden van Shakhtar (2e, 7 ptn) en mogen Real Madrid (3e, 7 ptn) en Borussia Mönchengladbach (1e, 8 ptn) in het andere duel in de groep niet gelijkspelen. Indien Real en Gladbach toch gelijkspelen, mag Inter bij een overwinning wel naar het vangnet van de Europa League.