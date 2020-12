Inbraak bij Willy Naessens en vrouw: “Zo laag, andermans spullen stelen”

De bekende ondernemer en zijn echtgenote wonen in Kluisbergen. Afgelopen weekend kregen ze inbrekers over de vloer. “We waren afwezig”, zegt Marie-Jeanne. “Het moeten professionals geweest zijn. De camera’s zijn naar omhooggeduwd en ze hebben de elektriciteitskabels van de buitenlichten doorgeknipt.”

Alles doorzocht

Het koppel woont in een eerder onopvallend huis in een zeer landelijke straat. Wie er niet moet zijn, komt er nooit voorbij. Veel buren zijn er ook al niet. “Toen ze de poort voorbij waren, konden ze niet meer gezien worden. Door de landelijke ligging is er geen inkijk. Achteraan zijn verschillende ruiten kapotgeslagen. Zo zijn ze binnengeraakt. Beneden hebben ze lelijk huisgehouden. Alle kasten en laden zijn opengetrokken, kleren lagen op de grond. Alles werd doorzocht. De slaapkamer boven heeft een gepantserde deur, die kregen ze niet open. Maar ze zijn toch binnengeraakt via een raam. Hoe ze dat gedaan hebben, begrijpen we zelfs niet. Waarschijnlijk hebben ze elkaar een zetje gegeven, want de goot, die redelijk hoog hangt, is doorgebogen.” (Lees verder onder de foto).

Marie-Jeanne en Willy in hun tuin. — © Peter Malaise

“We zijn nu een inventaris aan het opmaken van wat we allemaal kwijt zijn”, aldus Marie-Jeanne. “Ze hebben een brandkoffer mee en geld uit mijn portefeuille. De portefeuille zelf lieten ze achter. Het is overduidelijk dat ze enkel uit zijn op geld en juwelen. Ik ben zeker een mooie armband kwijt, de rest moet ik nakijken”, zegt ze aangeslagen.

Huis beveiligen als een fort

“Het lab en de politie zijn langs geweest en de inbrekers droegen zeker handschoenen. Die gangsters weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Het is schrikken als je zo thuiskomt. Ik vind dat laag, andermans spullen stelen. Ga werken zoals wij en iedereen doet. Ik ben echt kwaad. De ruiten zijn intussen allemaal opgemeten, we gaan alles vervangen door inbraakwerend glas. Eigenlijk is het erg dat je je huis moet beveiligen als een fort.”

Joost Duhamel, korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen, is op de hoogte van de inbraak. “Het is een alleenstaand feit”, zegt hij. “Er was een tijd geleden een korte inbrakenplaag in Kluisbergen, maar deze feiten staan daar zeker los van.”