Gouverneur Lantmeeters over feestdagen: “Houd u alstublieft aan de regels”

Vandaag geeft Jos Lantmeeters zijn eerst rede als Limburgs gouverneur. En er valt heel wat te zeggen, want mede door corona staat onze provincie voor verschillende uitdagingen. De gouverneur heeft honderd dagen de tijd gehad om zich voor te bereiden op zijn nieuwe functie. Zijn boodschap voor de Provincieraad en de Deputatie is dan ook duidelijk: “Ik ben er klaar voor."

Lantmeeters vraagt de provincie om zich de komende periode opnieuw uit te vinden. “In het post-coronatijdperk moeten we niet alleen oog hebben voor het economische, maar ook voor het sociale”, aldus Lantmeeters.”Niet alles wat in het verleden is beslist, moet nu ook onmiddellijk worden uitgevoerd.Over de stagnerende coronacijfers in Limburg wil de gouverneur nog het volgende kwijt: “Laat het duidelijk zijn dat het merendeel van de Limburgers de maatregelen volgt. Maar er is nog altijd een groep die de regels niet naleeft. Zij zorgen ervoor dat de cijfers niet verder dalen.” De kerst- en eindejaarsperiode zal dan ook belangrijk zijn voor de verdere inperking van het virus. “Dus houd u alstublieft aan de regels”, aldus Lantmeeters.