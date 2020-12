Zo stel je de perfecte kaasplank voor in je kot samen

Kazen, ze komen in duizenden smaken en vormen, maar hoe stel je uit dat grote aanbod de perfecte kaasplank samen? We legden ons oor te luisteren bij Frederic Van Tricht, telg van de bekende Antwerpse familie van kaasaffineurs Van Tricht.

Een kaasplank hoe begin je eraan. In elk geval begint alles al met de juiste portiegrootte. “Voor kaas als hoofdgerecht moet je toch rekenen op ongeveer 250 gram per persoon. Als het om het dessert gaat, reken dan op 100 à 150 gram per persoon”, zegt kaasmeester Frederic Van Tricht. “Een kaasplank stel je vervolgens altijd samen met kazen uit verschillende families.”

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten:

- witschimmel

- geitenkaas

- schapenkaas

- halfharde kaas

- harde kaas

- roodflora (die herken je aan hun oranje korst en sterke geur)

- blauwschimmels

- sterke kruidenkaas

Volgens Frederic is het de bedoeling dat je van elke soort een portie in acht neemt, wat in totaal acht tot twaalf stukjes kaas oplevert. “Maar tijdens deze feestdagen zullen we vaak in beperkter gezelschap aan tafel zitten en dan heeft het natuurlijk geen zin om tien stukken kaas te kopen. In dat geval kun je dat aantal naar beneden halen door te kiezen tussen geiten- of schapenkaas, tussen halfhard en hard en de kruidenkaas kan dan geschrapt worden.”

Het is belangrijk dat je ook in de chronologische volgorde van hierboven werkt en als eerste van start gaat met de witschimmel. “De kazen gaan van zacht naar afsmakend. Het heeft geen zin om met een blauwschimmel te beginnen, want dat is veel te belastend voor je smaakpalet”, klinkt het.

Naast de kaasplank

En wat eet je bij de kaas en leg je verder nog op de kaasplank? Frederic noemt zichzelf een purist en laat liever de kazen voor zichzelf spreken. “Ik zou zelf kiezen voor kwalitatief brood om erbij te geven, een soort of drie. Zo is stokbrood geschikt, maar een zuurdesembroodje kan ook, of notenbrood of met rozijntjes.”

“Daarnaast kun je er wat druiven bijleggen en bijvoorbeeld studentenhaver, dan oogt het toch allemaal ook wat feestelijker dan als je enkel kazen hebt liggen. Waar ik van gruw zijn kiwi’s en rode besjes, dat hoort er niet op thuis. Daarnaast ben ik wel een fan van een goede vijgenconfituur, Luikse siroop of mostarda. Dat laatste is ingelegd fruit in een suikersiroop met een vleugje mosterdessence. Mosterd zelf laat je beter achterwege, dat is lekker bij kaasblokjes bij de aperitief, maar niet bij een kaasplank.”

Voor de dorst

En dan is er nog de bijpassende drank natuurlijk. Bij Van Tricht zijn ze dol op bier voor bij de kaas. “Er zit een ongelofelijke variatie in bier. Zo bestaan er zure zoals een geuze of bittere als een IPA, maar een zout bier vind je niet meteen. Net daarom is de zoute korst van kaas zo complementair bij een biertje.”

“Wie wijn wil drinken, opteert beter voor een witte wijn”, vertelt Frederic nog. “Het minerale en het zure van witte wijn passen beter bij het romige van de kaas. Als je toch voor rode wijn kiest, opteer dan voor een versie die minder tannines bevat en die je wat koeler kunt drinken. En dan nog een laatste tip: probeer bij een blauwe kaas eens een glaasje madeira, dat gaat wonderwel samen.”