Nota Nederlands ministerie: “Opening restaurants leidt tot minder besmettingen”

Opening van restaurants zal het aantal besmettingen met corona eerder doen dalen dan stijgen. Dat staat in een analyse van de coronacijfers van het RIVM, het Nederlandse Sciensano, die is gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De nota wordt dinsdag door minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) ter sprake gebracht in de regeringsvergadering over de aanpak van corona. De politieke redactie van RTL Nieuws kon de nota echter al inzien.

In de analyse staat dat op 14 oktober meerdere maatregelen zijn genomen. Het reproductiegetal (de R-waarde, het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door iemand met corona) was toen 1,08. Na die maatregelen daalde de R-waarde tot 0,82. Maar op 13 november blijkt de R-waarde te zijn gestegen naar 1,04.

Daaruit concluderen de bewindslieden dat “met een dichte horeca het R-getal weer wat oploopt, wat suggereert dat de invloed van de horeca op het R-getal zeer klein is en dat de daling en stijging sinds 14 oktober anders verklaard moet worden”. De analyse stelt verder nog dat thuisbezoek van familie, vrienden en kennissen momenteel een belangrijke besmettingsbron is.

In de week voor de volledige sluiting, van 6 tot 13 november, kwamen 130 besmettingen uit de horeca, waarvan goed een kwart uit restaurants. In dezelfde week werden er meer dan 1.000 besmettingen gemeld na bezoek aan kennissen, familie en vrienden. “Heropening van de gecontroleerde omgeving van de eetgelegenheden en restaurants zal het onveilige thuisbezoek flink doen beperken”, aldus de bewindslieden. “Door middel van strikte voorwaarden en protocollen zal heropening van eetgelegenheden geen negatief effect hebben op de R-waarde.”

Anders dan in ons land gelden in Nederland iets lossere regels voor het toelaten van bezoek. Zo mogen Nederlanders per dag maximaal één groep van maximaal drie mensen thuis ontvangen, al moeten daarbij de juiste afstand en de hygiënemaatregelen nageleefd worden.

Dinsdagavond houden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge opnieuw een persconferentie over de coronasituatie in Nederland.