Peter Maes: "Ik weet hoe ik teams uit moeras moet trekken en ga dat ook met STVV doen"

"Ik weet hoe ik een team uit het moeras moet trekken, en dat ga ik ook hier doen op Stayen." Het zijn de woorden van Peter Maes, de nieuwe trainer van STVV, vanmorgen bij zijn voorstelling. Na Racing Genk en Lommel staat de Lommelaar nu ook aan het roer bij de derde profclub in Limburg, een unicum. Maes tekent op Stayen een contract voor 2,5 jaar. Hij beseft dat zijn taak niet makkelijk is in de strijd tegen degradatie, STVV staat op de voorlaatste plaats, maar hij gaat er met veel vertrouwen tegenaan. Zijn eerste opdracht volgt komende zaterdag thuis tegen Charleroi.