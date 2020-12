De voorbije weken kwamen twee pakkende verhalen over baarmoederhalskanker bij Belgische mama’s in het nieuws. Maar hoe ontwikkelt deze kanker zich? En kun je eigenlijk iets doen ter preventie ervan? Johan Van Wiemeersch, vicevoorzitter en woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, beantwoordt acht vragen over de ziekte.