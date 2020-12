COLUMN SHANNA WOUTERS Zoals een kudde vee

Weet u nog, het moment waarop u allen de natuur in trok? Files vormde om door het water te gaan, de terrils op te trekken of elk verhard pad in het bos te bewandelen? We waren begin november 2020. Alle winkels waren op slot, er waren amper mogelijkheden tot ontspanning, er was wel buitenlucht en natuur. De trekpleisters werden magneten en zogen de mensenmassa aan. Ik zag opnieuw beelden zoals net voor de sluiting van de winkels, hoe mensen zoals een kudde vee gedreven werden in bepaalde richtingen, opdat ze mekaar niet zouden vertrappelen. Op dijken, in parken... overal doken nadarhekken, signalisaties en stewards op. Het zag er een beetje uit zoals herders en honden die het vee drijven, als ik de beelden zo zag. Ik verwonderde me over het fenomeen. In alle rust genoot ik van een uitstapje naar de winkelstraat. Waar ik vrijuit kon rollen en zelfs de eerste etalages me onderdompelden in een heuse kerstsfeer. Ik werd er vrolijk van, bouwde veel te vroeg mijn eigen kerstboom en begon zowaar zelfs al kerstkaarten te schrijven en cadeaus in te pakken. Nog geen week later brak volgens de media een andere hype uit. Vermits het vroeg donker was, werd er heil gezocht via smartphones en andere multimediatoestellen in het online shoppen. Sinterklaas moet namelijk schoentjes vullen en het is een must dat dit de laatste weken aangekocht wordt. We weten immers maar een jaar op voorhand dat de goedheiligman volgend jaar weer komt. Er werd een beroep gedaan op de postbode of koeriersdienst. Men gromde het ganse sociale netwerk bij elkaar als het pakje dagen vertraging had of de levering niet verliep zoals gepland. Want niet alleen moest de postbode zijn krantenronde doen, zodat u mijn columns kan lezen, hij mocht ook 5 à 10 keer meer pakjes per dag sorteren én leveren, alvorens uw brieven te brengen. Ik stond ook op uitkijk naar de mannen en vrouwen die moesten sjouwen. Alleen maar omdat ik van de van de Sint hoogstpersoonlijk de opdracht kreeg ze te bedanken voor hun inzet, met een kleinigheidje. Want net zoals de zorg, zijn zij nooit gestopt met werken tijdens deze crisis. Maar het verwonderde me opnieuw dat de massa bijna hysterisch reageerde toen de winkels weer opengingen. Want er was nóg niet genoeg online gekocht door de massa en nóg niet genoeg geleverd door de koeriers. Nóg niet genoeg net voor de lockdown ingeslagen. Neen, de menigte bewoog weer als vee gedreven door de hekken. Ik hoor gemekker op tv als men de winkelstraten afsloot wegens te druk, de kudde blaat. En ik? Ik bezocht de winkelstraat, om een frisse neus te halen toen die leeg was en de natuur vol liep. En nu bezoek ik de natuur terwijl de menigte de winkelstraat bevolkt. Of kijk thuis naar de buis, naar de menigte. Ik speelde Sinterklaas en weldra kerstvrouw, in alle rust. En hoe ik dat coronaproof doe, vertel ik volgende keer!