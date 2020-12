COLUMN CHRETIEN PAESEN: Het onmisbare vrijwilligersleger is in opmars.

Niet alleen het klimaat warmt op. Onze samenleving krijgt het ook warmer. Uit studies van instituten en universiteiten blijkt namelijk dat maar liefst één op de vijf als vrijwilliger actief is. Dat is niet zomaar een pelotonnetje maar een heel leger dat zich inzet om andermans leven mooier, lichter en dragelijker te maken. Zomaar, belangeloos, gratis en voor niets. Omdat iemand anders ook belangrijk is.In Hasselt is ook een heel leger vrijwilligers in de weer om in tientallen organisaties, zorgcentra en clubs bij te springen. Geen enkel van hen kan het immers redden met de voorziene lady- of manpower. Sommige vrijwilligers zijn al jarenlang aan de slag om anderen te helpen, iets bij te brengen en te leren, taaloefeningen te geven of workshops te leiden. En dat allemaal omdat ze willen dat hun bijdrage leidt naar een warmere samenleving die genesteld wordt in een hecht web van solidariteit, collegialiteit en vriendschap. Zonder afbreuk te doen aan allen die dat beroepshalve doen verdienen die vrijwillige handen extra aandacht.Die aandacht is nodig want zonder vrijwilligers koelt onze samenleving af tot het puur zakelijk niveau. De functie boven de mens verheffen betekent geen club die nog draaiend kan gehouden worden en dat er minder wandelingetjes zijn voor bewoners van tehuizen en woonzorgcentra. En dat allemaal wegens geen tijd en geen budget. Zonder de vrijwilliger loopt bijna alles hoekig. De vrijwilliger ziet dat anders. Zijn tijd is zijn vrije tijd en zijn loon is onbestaand.Maar de overheid beperkt de onkostenvergoedingen die de vrijwilliger jaarlijks mag ontvangen, terwijl die overheid best weet dat zonder de inzet van dat vrijwilligersleger heel veel organisaties en instellingen eerder lijken op een fiets met vierkante wielen dan op geoliede machines. Die beperkingen werden ingevoerd omdat de overheid vreesde dat vrijwilligerswerk zwartwerk zou worden. Om mogelijk zwartwerk door vrijwilligers als argument te hanteren heb je lef nodig. De stad Hasselt eert haar vrijwilligers. Alle diensten die zich laten bijstaan door hen weet hen tijdig te vinden voor bemoedigende woorden of een attentie. Wij zitten dan ook hoog aan de top wat betreft de grootte van ons vrijwilligersleger en het wordt alsmaar groter. En ik ben daar met trots een klein soldaatje van.