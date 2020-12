Clutch van Moschino heeft vorm van stokbrood, tot grote hilariteit van Twitter

Van bag naar baguette, dat is geen al te grote sprong moet ontwerper Jeremy Scott gedacht hebben. Hij ontwierp voor Moschino namelijk een clutch in de vorm van een stokbrood. En dat tot grote hilariteit van heel wat modefans op Twitter.

Wil je er altijd bijlopen alsof je net van de bakker komt? Dan is de nieuwste handtas van Moschino wel iets voor jou. Het gaat om een clutch in leer waarop een stokbrood is geprint. De tas wordt afgewerkt met een gouden plaatje met het logo van het Italiaanse modehuis en binnenin werd geopteerd voor een bruine stof als aankleding. Prijskaartje van dat alles: 795 euro.

Het gaat om een item uit een collectie handtassen die allemaal op voedingsmiddelen gebaseerd zijn. Zo is er ook nog een in de vorm van een croissant te koop en een in de vorm van een taart. Maar het is vooral het stokbrood dat tot grote hilariteit leidt. Het spoorde heel wat Twitteraars in elk geval aan om grappige tweets de wereld in te sturen en enkelen onder hen gingen zelfs thuis aan de slag met een baguette om de clutch na te bootsen.

