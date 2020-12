Sint begroet kids coronaproof via drive-in

Elisia Paesen, zaakvoerder van Xperience Total in Heppen wou absoluut voor de kinderen een sinterklaasactie lanceren en dat mondde uiteindelijk uit in een Sint-drive in waarbij de kinderen en hun ouders volledig coronaproof vanuit de auto een kort babbeltje met de Sint konden doen en een geschenkpakketje ontvingen. Met hulp van 6 Pieten lukte het om alles verkeerstechnisch te organiseren. “Voor de pakketjes konden we rekenen op de sponsoring van een aantal collega’s zelfstandigen. In totaal werden ruim 300 pakjes met een gadget en snoepgoed voorzien.” Voor de ouders had de Sint een verlossende boodschap, want volgens hem komt alles volgend jaar weer goed. SB