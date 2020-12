Ouderen van Elen ontvangen brief én presentje van de Sint

"De Pieten, de Kajotters en ikzelf hebben daarom de koppen (digitaal) bij elkaar gestoken om te bekijken wat wel mogelijk was, want we vonden het toch belangrijk om iets te doen in deze rare, moeilijke tijden", zo schrijft de Sint in een brief aan de senioren. "Vandaar dat Piet kwam aanbellen om u namens de KAJ van Elen een cadeautje te bezorgen. We hopen jullie volgend jaar weer een echt bezoekje te kunnen brengen. Geniet van de speculoos."