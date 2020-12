De politie heeft maandag en dinsdag drie mogelijke pedojagers aangehouden. De twee mannen (22) en een vrouw (29) uit Emmen worden verdacht van bedreiging, vernieling en mishandeling. Sinds augustus waren in de provincie Drenthe tien incidenten waarbij de politie het vermoeden kreeg dat het ging om pedojagers. Het gaat om negen gevallen in Emmen en een in Assen.