“We hebben tussendoelen nodig op weg naar het einddoel.” Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste ziet de motivatie om de regels te volgen dalen. Dát is, naast reizen en shoppen in het buitenland, de reden waarom de coronacurves stagneren. En dat heeft dan weer het onaangename gevolg dat het einddoel, waarna we kunnen versoepelen, almaar verder opschuift.