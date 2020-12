Binnenkijken in Windsor Castle: zes meter hoge kerstboom en talloze versieringen

Windsor Castle baadt in de kerstsfeer. Blikvanger is de zes meter hoge kerstboom. Er werden dit keer extra inspanningen geleverd om het feestelijk te maken omdat Queen Elizabeth en prins Philip uitzonderlijk daar de feestdagen zullen doorbrengen.

Normaal brengen Queen Elizabeth en prins Philip de feestdagen door in Sandringham, maar dat gaat dit jaar door de coronacrisis niet door. In de plaats daarvan trekt het koppel richting Windsor Castle, waar ze ook verbleven tijdens de eerste lockdown. De vertrekken in het kasteel worden er sowieso elk jaar aangekleed met kerstversiering, maar dit keer werd een extra inspanning geleverd omdat de vorstin er ook effectief zal verblijven.

Op sociale media deelde de Royal Collection Trust, de organisatie die instaat voor het behoud en beheer van de koninklijke gebouwen en collectie, enkele beelden van de kerstsfeer in Windsor. Blikvanger is de zes meter hoge kerstboom die werd gekapt in Windsor Great Park. “Er wordt van uitgegaan dat de kerstbomen al sinds het bewind van koningin Victoria (1837-1901) van daar afkomstig zijn”, klinkt het.

De boom staat in het midden van St. George’s Hall, niet toevallig de grootste kamer in het kasteel. Er hangen meer dan 3.000 lichtjes en versieringen in. Maar er is meer dan enkel die boom natuurlijk, overal staan ook kleinere boompjes en elk haardvuur werd versierd. Om dat allemaal in de kijker te zetten, organiseert de Royal Collection Trust op 14 december een virtuele rondleiding langst al die kerstpracht in Windsor Castle en Palace of Holyroodhouse, nog een andere koninklijke residentie.

© Royal Collection Trust

© Royal Collection Trust